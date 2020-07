Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, hace sus terapias de rehabilitación ¡acompañada de un galán!

Daniella Álvarez no se da por vencida y sigue adelante con sus terapias de rehabilitación para volver a ponerse de pie, luego de que le amputaran su pierna izquierda. A través de su cuenta de Instagram, la reina de belleza, quien representó a su país en Miss Universo 2012, compartió otra de sus terapias, la cual sirve para recuperar la sensibilidad en su pierna derecha, además de fortalecer su muñón izquierdo. Apoyada con su enfermera de cabecera, Daniella explicó en qué consistía esta terapia diaria, sin embargo, llamó la atención que la bellísima colombiana no estaba sola ¡sino bien acompañada de un galán! Mientras ella hacía su rehab, el actor Lenard Vanderaa no perdía la oportunidad de darle unos besitos.

©@lenard.vanderaa Lenard ha estado al lado de Daniella en cada paso de su batalla desde mayo pasado

“Esta es una de las terapias que debo realizar todos los días para la recuperación de la sensibilidad de mi pierna y también de mi muñón”, dijo la modelo. “La terapia es con frijoles, garbanzos, arroz y harina. Se supone que yo debo adivinar que de esto me está pasando por mi pie”. En este entrenamiento, Álvarez tiene que distinguir las diversas formas y texturas que está sintiendo en su pierna derecha, y así poco a poco recuperar la movilidad. Además de esta terapia, la modelo de 32 años se ejercita con unos aparatos especiales para tener fuerza en su pierna derecha.

En esta travesía, en la que su vida dio un giro de 180°, ha contado con el apoyo de sus padres y su hermano, así como de Lenard Vanderaa, con quien hace tiempo tuvo una relación, según medios colombianos. Debido a las circunstancias, se han reencontrado y disfrutan de pasar tiempo juntos, incluso Lenard –quien ha participado en series como Siempre Bruja (Netflix)—estuvo presente el día que Daniella entró a la sala de operaciones para la amputación de su pierna izquierda.