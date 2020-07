Productores de ‘Glee’ abrirán un fondo universitario para el hijo de Naya Rivera

Del mismo modo, explicaron cómo el gran talento de la fallecida intérprete de origen puertorriqueño fue ganando terreno a nivel profesional hasta llegar al punto de convertirse en uno de los personajes medulares en la historia.

“Naya no tenía un personaje regular cuando la contratamos para “Glee”. No tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar. Naya podía actuar, podía bailar y podía cantar. Podía acertar en una broma y podría aplastarte con una escena emocional. Podía moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Era una alegría para escribir, una alegría para dirigir y una alegría para estar cerca”, expresaron.

©@nayarivera Según las autoridades, Naya Rivera se ahogó al rescatar a su hijo del lago

Los productores también reconocieron el difícil proceso que fue el arriesgarse a hacer seis temporadas de este show, lo cual generó que los vínculos amicales se estrecharan hasta convertirse en una gran familia. “Naya era más que una actriz en nuestro programa, ella era nuestra amiga”, agregaron.