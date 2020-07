Clarissa Molina tomó a todos por sorpresa esta tarde al revelar que se hizo una prueba casera de COVID-19 con rsultados positivos. La ex Nuestra Belleza Latina dio a conocer la noticia durante la emisión de El Gordo y la Flaca, misma que provocó los nervios y la preocupación de sus amigos y compañeros de trabajo, Raúl de Molina y Lili Estefan.

La joven dominicana realizó una prueba casera que llegó a su hogar luego de completar un formulario, pues ante la duda era mejor estar seguros. “Envolví todo, la envío, me llegó el resultado y dice que es detectable, y dice que es positivo, que yo tengo el Coronavirus”, aseguró.

©@clarissamolina Clarissa asegura que se ha sentido bien y que no tiene ninguno de los síntomas propios de la enfermedad

“No tengo ningún problema respiratorio, hago ejercicio”, explicó mientras su amigo y compañero, Raúl de Molina la interrumpía pensando que se trataba de una broma. “Te lo juro, Raúl que es de verdad”, dijo ella para responder a la duda del presentador quien pensaba que todo era un chiste.

Nervioso e incrédulo por lo que acababa de escuchar, Raúl no podía contener los nervios que hasta lo llevaron a levantarse de su silla, pues además de preocuparse por ella, sabe que tuvieron contacto personal en días pasados. “Me la hice el martes. Este sería mi séptimo día o no sé realmente desde cuándo estoy contagiada porque no he sentido ningún síntoma”, explicó ella, aunque no sirvió para calmar a Raúl.