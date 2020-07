Luego de que surgieran una serie de reportes sobre la salud de Karol G , al fin la cantante ha confirmado que se contagió de coronavirus , y detalló que una de sus hermanas, así como una amiga cercana también contrajeron la enfermedad. La intérprete de Tusa explicó que había preferido no hacer público su diagnóstico para no preocupar a sus padres. “Hace más o menos dos semanas, casi tres, me di cuenta de que tenía el COVID. No lo quise hacer público por muchas razones porque mis papás estaban lejos de mí, no quise preocupar a nadie”, dijo a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

©@karolg Karol dijo que el COVID fue súper difícil y muy doloroso para ella. La cantante está por hacerse otra prueba, esperando que sea negativa

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G comentó que sus padres estaban lejos y que, si se enteraban de su condición, correrían a reunirse con ella, y eso era algo que quería evitar para no ponerlos en peligro. “En mi familia somos personas que hacemos todo muy juntos, de haber sido en otro momento, mis papás, lo más probable es que hubieran estado acompañándome y simplemente no quise darles esa preocupación”. La cantante de 29 años detalló que, cuando salieron las primeras noticias de su enfermedad, sus padres entraron en shock y se hizo todo un caos, pero afortunadamente los señores Giraldo ya están más tranquilos, pues su hija ya está mejor.

Karol G también dijo que otra de las razones por las que no habló de su enfermedad, fue porque estaba por lanzar su nuevo sencillo. “Ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenia el virus y no mi canción o que se armara un escándalo por eso”.