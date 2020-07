©@leamichel Lea publicó un par de fotografías con las que rindió homenaje a Cory Montheith y Naya Rivera

Tras la polémica salida de Twitter y con los tristes eventos del 13 e julio, Lea publicó en Instagram tres fotografías con las que rindió tributo a su ex novio y a Naya.

Esta es la segunda vez en meses que Lea es señalada por su poca amabilidad con las chicas con quienes compartió pantalla. A principios de junio Samanthay Ware señaló a la actriz por haberla tratado mal durante las grabaciones, a lo que otros actores hicieron eco por el supuesto mal carácter de la actriz.

Naya no confirmó que entre las chicas había una rivalidad, pero sí aclaró en su libro Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up que, al menos ella y Lea, eran “Competitivas y de carácter fuerte, no sólo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla”, palabras que vuelven a hacer eco.

