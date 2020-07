Kelly Preston, esposa de John Travolta, fallece a los 57 años

©GettyImages La pareja se casó en una romántica boda celebrada en París

Durante la víspera de Año Nuevo en 1991, John le propuso matrimonio y meses más tarde se dieron el “sí, acepto” en el Hotel Crillon, en la Place de la Concorde en París. En septiembre pasado, Kelly y John celebraron su aniversario de bodas número 28 con un romántico intercambio de mensajes en las redes sociales.

“Para mi querido Johnny, el hombre más maravilloso que conozco. Me has dado esperanza cuando me he sentido perdida, me has amado pacientemente e incondicionalmente... me has hecho reír más que cualquier otro ser humano... has compartido las más hermosas subidas y los tiempos bajos”, escribió ella, quien ya se encontraba en una discreta batalla contra el cáncer.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.