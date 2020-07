Cardi B se ha caracterizado por tener un carácter de lo más duro, pero cuando se trata de su hija, la cantante cae ante sus encantos. De hecho, la intérprete de I Like It compartió con sus fans que en los últimos días no ha podido evitar sentirse emocional, pues su hija Kulture Kiari Cephus está cumpliendo este viernes dos años, y está asombrada por lo rápido que está creciendo su pequeña, quien es fruto de su relación con el rapero Offset .

©@iamcardib Cardi B es la orgullosa madre de una niña llamada Kulture Kiari Cephus

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 70 millones de followers, la emocionada madre publicó unas fotos previas al festejo de su hija. En las imágenes, Kulture aparece con una gran falda de tul rosado y un hoodie rosa de Balenciaga de unos $244 dólares, según el sitio The Webster. “Mi bebé cumple dos años mañana 😓He sido un desastre emocional. La amo demasiado”, escribió Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la cantante, junto a las fotos de su tierna hijita, quien posó coquetamente hacia el lente de su mamá.

©@iamcardib La pequeña hija de Cardi B ya cumplió dos años

Para su día especial, la festejada lució como una auténtica princesa con un vestido de color azul con brillos, con aplicaciones de brillos en forma de copos de nieve, inspirado en la película animada Frozen. Para completar su look de cumpleaños, Kulture lució una mini corona de plástico a juego con su simpático traje además de una varita en forma de estrella con listones.