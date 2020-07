La noticia de que el futuro de Tik Tok podría estar en riesgo y dejar a celebridades como Thalía, Jennifer Lopez y Geraldine Bazán si una de sus aplicaciones favoritas no fue nada grata para la esposa de Tommy Mottola. Thalía, una de las usuarias más activas en esta red social que acapara la atención de millones de personas en el mundo, reaccionó ante la situación comos sólo ella podría hacerlo: con humor y un video publicado en la misma aplicación.

Loading the player...

La cantante salió a la defensa de la plataforma que permite a sus usuarios grabar, editar y producir sus propios videos y que, durante esta pandemia, se convirtió en la más descargada de Estados Unidos por la sencillez para utilizarla y las horas de entretenimiento que brinda. “Ustedes no pueden decirme que ahora que van a quitarme el placer, el goce, el gusto de tiktokear, no, no y no. ¡Tiktokero hasta la muerte!”, expresó la también actriz en el clip en el que aparece de lo más relajada en una piscina.

©GettyImages A Thalía le encanta publicar en las redes sociales retos y momentos muy divertidos de su día a día

Pero Tik Tok no es la única aplicación que usa Thalía para estar cerca de sus fans. En sus videos de Instagram, la cantante publicó un par de clips más, en los que asegura que por estar usando varias redes sociales para hacer sus publicaciones, aún tendría un escaparate para que sus fans puedan seguir viendo sus videos.

“Acaban de avisar que el movimiento es cerrarlo de inmediato porque no quieren que lo usemos para que no roben nuestro data, pero, cariños, por eso les digo, nunca pongan todos los huevos en una misma canasta”, dijo tranquila desde la misma piscina.