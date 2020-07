Al borde del llanto, Alicia Machado compartió con sus seguidores que esta semana ella y su socia, fueron víctimas de la delincuencia. Fue a través de un par de videos publicados en las redes sociales que denunció este lamentable hecho que la puso muy triste, pues no sólo hurtaron miles de dólares en mercancía de su línea de maquillaje, sino que dejaron un desastre en una de las bodegas en Los Ángeles, California, que requerirá una nueva inversión para volver a poner su negocio en marcha.

Loading the player...

“Estamos muy tristes. Hemos sufrido un asalto por la madrugada en Nuestra bodega de California. Exigimos el apoyo de las autoridades”, escribió junto al devastador video que compartió su socia, Ruby Vargas, sobre cómo quedó el lugar luego del asalto. “Nuestro maquillaje, las colecciones, mercancía, nuestra escuela ¡y fuente de trabajo para muchas mujeres cabezas de familia!”, agregó. A pesar de ello, envió toda su energía a su amiga. “Socia, vamos para adelante”.

Loading the player...

“A las dos de la mañana se metieron unas personas, reventaron muchos vidrios, se llevaron mucha mercancía. Tanto mi socia como yo estamos muy tristes y preocupadas”, detallo la ex Miss Universo de 43 años. ”Lo malo que con estos robos en pequeños negocios no solo se llevan la mercadería y material de trabajo si no apagan nuestros sueños ya que en esta situación mundial y la mala economía nos afectan demasiado”, explicó con visible tristeza.

Siempre hacia adelante

A pesar de el mal rato, Alicia Machado sigue firme en sus pasos profesionales. La también actriz compite por quedarse con el protagónico en la película biográfica de Jenny Rivera. “¡Ojalá y me consideren por lo menos aunque sea para hacer la audición! Me han propuesto varias veces y es todo un reto para mí! ¡Aquí estoy! No cualquiera puede interpretar a la #DivaDeLaBanda”, dijo al respecto.