“En este año, pero sobre todo en la cuarentena, he adoptado hábitos muy malos, muy perjudiciales, hábitos muy malos para mí”, compartió. Luego de vivir esta amarga experiencia, Rodner aseguró que regresó a las buenas prácticas. “Yo después de este susto estoy caminando todas las mañanas, comiendo bajo en grasa, estoy volviendo al os hábitos que a mí me han funcionado para mantener un estilo de vida saludable”.

La muerte de su mamá, un duro golpe

El presentador no se explica cómo fue que cayó en esta condición médica, pero hablando en un plano espiritual, cree su salud se vio afectada por toda la tristeza con la que ha vivido este 2020 tras la pérdida de su madre, doña Eucaris Rigual, en febrero pasado. “Si me pongo a pensar en cosas espirituales, quiero pensar que lo que me pasó fue que se me partió el corazón con el fallecimiento de mi mamá y que esa arteria somatizó todo el dolor que llevo en mi corazón porque para mí, la pérdida de mi mamá ha sido algo brutal, que me cuesta mucho trabajo sacármelo de adentro porque mi mamá siempre me dijo ‘no me llores, celébrame la vida’. Yo he tratado de honrar su memoria haciendo eso, pero la extraño horrible”.