La búsqueda de Naya Rivera en el Lago Piru, a unas 40 millas de Los Ángeles, continúa y las autoridades han cambiado la operación; de ser un rescate, ahora ha pasado a ser la recuperación de un cuerpo. La oficina del sheriff del condado de Ventura compartió un video de unas horas antes de la desaparición de Naya , donde se observa cuando llega al estacionamiento del Lago Piru y desciende de G-Wagon en compañía de su hijo, Josey Hollis, quien aseguró que él y su madre nadaron dentro del lago, pero que ella no regresó a la embarcación que habían alquilado.

©GettyImages Las autoridades creen que Naya Rivera se ahogó en el Lago Piru y ahora buscan su cuerpo con la ayuda de buzos expertos

En la conferencia de prensa de la tarde del jueves, el sargento Eric Buschow, del condado de Ventura, dijo que no hay indicios que indiquen que la actriz de 33 años haya cometido suicidio. Buschow compartió las primeras declaraciones del niño de cuatro años, quien contó que tras nadar un rato, su mamá no regresó al bote. “El niño dijo que había estado nadando con su madre y que él volvió al bote y que su madre no lo hizo. Sabemos que el niño tenía puesto un chaleco salvavidas, pero se encontró otro chaleco salvavidas para adultos en el bote”, expresó Buschow.

También detalló que hay 100 personas involucradas en la búsqueda, además de dos perros de raza pastor alemán, entrenados para detectar los gases que emiten los cuerpos en descomposición. En esa misma rueda de prensa, el periodista Jeremy Childs, del diario Ventura County Star, recabó algunas de las declaraciones más importantes de Buchow, como las características del área donde se encontró el bote. En su cuenta de Twitter compartió lo siguiente: “No hay mucha corriente en el lago, lo que indica que, cualquier cosa que se hunda en él no cambiará de posición, lo que hace la búsqueda más fácil. Sin embargo, hay muchos escombros en el fondo del lago, es como buscar una aguja en un pajar”.