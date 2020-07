¿Quiénes son tus grandes amigas de NBL?

AE: “Una de las cosas más lindas que me dejó NBL es a Elizabeth López, que hasta la fecha somos comadres. Nuestros niños, sin creerlo, nacieron con un año de diferencia y son muy buenos amigos. Mi esposo (Aníbal Marrero) es muy amigo de su esposo. Tenemos una bonita relación que ya pasó la amistad. Somos como hermanas.

“Con el resto de las chicas tengo muy buena relación. Siempre nos hemos mantenido en contacto. Me llevo muy bien con Giselle Blondet, conductora de NBL cuando yo participé.

“¡Me llevo muy bien con todo el mundo! Me llevo muy buenos amigos, me llevé a mi esposo que trabajaba ahí. Me siento muy agradecida con este programa”.

¿Fue difícil aceptar la fama? ¿Hubo algún momento en el que sentiste que perdías el piso?

AE: “Yo no pienso. Pero dejo que la gente opine. Tengo una familia que si de pura casualidad se me llegara a subir, me bajarían los pies al suelo. Yo no lo he sentido, no soy una persona de ego. A lo mejor alguien podría decir lo contrario, pero yo no creo.

©@elilopeztv Alejandra y Elizabetj López participaron en el reality y hoy son grandes amigas

¿Volverías a participar en un reality? Tendrías una gran porra por parte de tus fans sin olvidar a tu esposo y a tu hijo

AE: “Sí, porque no. Nunca había pensado eso. Me gusta más conducirlos, la verdad. Mi primer reality fue NBL y creo que con ese me quedo bien”.

¿Le has contado a Matteo de este sueño que te cambió la vida?

AE: “¡Claro! Si yo le pregunto al niño ahorita, sabe perfectamente qué es Nuestra Belleza Latina. A mí me encanta contarle esas historias y a él le encanta escucharlas.

“He tenido 20 mil trabajos después de Nuestra Belleza Latina. He hecho La Banda, en Reina de la Canción, en El Gordo y la Flaca... he hecho un montón de cosas y si le preguntas a él en qué trabaja tu mamá, él dice que en Nuestra Belleza Latina”.