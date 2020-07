Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez recién sobrepasan los problemas en su matrimonio para enfrentarse a una preocupación más. La cantante reveló en un video en sus redes sociales que ella y su pareja tienen Coronavirus. Sincera y sin rodeos, la hija de Jenny Rivera contó a sus seguidores que se realizó la prueba luego de haber pasado unos días en San Diego, California. Y aunque se encuentran bien, no saben exactamente cómo se contagiaron, Chiquis bromeó con la posibilidad de que Lorenzo fue quien tuvo el virus primero.

“En lo que cabe me siento muy bien… sí me sentía un poquito cansada, pero también pues pensé que también porque ayer hice ejercicio y me sentía un poquito rara”, explicó Chiquis desde su cama, en donde descansaba al lado de su esposo. “Y pues nada, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, nada más me siento un poquito cansada”, agregó.

©@chiquis Chiquis Rivera estuvo en San Diego, California el fin de semana pasado, y por precaución se hizo la prueba de COVID-19

La cantante explicó que se enteró de ello porque voluntariamente se hizo la prueba. “Es la tercera vez que me lo hago por precauciones. Me la hice el día de ayer porque como ustedes saben me había ido a San Diego por el 4 de julio y se hospedó en un hotel. Y por tomar precauciones. Me llegaron hoy los resultados y pues sí, tengo COVID-19”, explicó.

Aunque salió de viaje, Chiquis asegura que tomó las medidas necesarias como usar mascarilla, lavarse las manos y sanitizar sus manos. “Esto sí es real. Nunca pensé que me iba a dar”, agregó. También confirmó que sus familiares están libres del virus.

Un video en el que confirma que las cosas están bien entre ella y su esposo

Luego de varias semanas en el ojo del huracán por una posible separación, la pareja parece haber dejado los rencores y enojos atrás para reconciliarse y retomar las riendas se su matrimonio. Además de estar en cuarentena juntos enfrentando la enfermedad que mantiene en pausa al mundo, las bromas entre ellos delatan que están juntos de nuevo.

©@chiquis Chiquis y Lorenzo habían anunciado su separación semanas atrás

“Él también dio positivo. Y la verdad de las cosas son que cuando yo vi a Lorenzo, a él ya le dolía la garganta. Luego él me dio un beso porque me extrañaba, y dije: ‘¡Ay, me duele la garganta!’”, contó entre risas.