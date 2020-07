Lili Estefan y Raúl de Molina no podían esperar a ver el documental Mucho, Mucho, Amor de Walter Mercado, recién estrenado en Netflix. Los presentadores de El Gordo y la Flaca fueron muy cercanos al astrólogo, incluso tenían una gran amistad que se notaba al aire en diversos programas en los que coincidieron. Y entre todos los recuerdos, surgió uno muy especial para Lili.

©GettyImages Lili Estefan fue gran amiga de Walter Mercado

“Yo tengo una historia con él. Salvó a mi abuelita, en paz descanse”, expresó Lili sobre su amigo. Tiempo atrás, los astros le hablaron a Walter y la abuela de Lili puso mucha atención. “Leyó una predicción de Escorpio de que se revisara, que podía tener cáncer y mi abuela resultó tener el cáncer de mama”, contó la presentadora.

“¡Lo adoraba! ¿Qué te puedo explicar? Siempre le estuvimos agradecidos toda la familia”, recordó. Y es que las palabras de Walter motivaron a la señora Estefan a que se sintiera mejor. “Ella me decía que si no fuera por él, no habría ido a verse con el doctor”, aseguró Lili.

Un documental lleno de amigos

Mucho, Mucho, Amor no sólo cuenta la vida y carrera del astrólogo más famoso de la televisión, sino que tiene invitados especiales que recuerdan a Walter como la persona dadivosa que siempre fue, entre ellos Eugenio Derbez, Jorge Ramos y Raúl de Molina. “Creo que es una de las películas más esperadas de este año”, aseguró El Gordo.