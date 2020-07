Clarissa Molina no ha hecho más que perseguir sus sueños hasta cumpliros uno a uno. A pesar de que en una época su vida parecía no tener un rumbo fijo, la ex Nuestra Belleza Latina siempre quiso estar frente a las cámaras como actriz, una meta que alcanzó en 2018, cuando protagonizó la película Qué León, y un año después, regresó al set para la secuela, Los Leones . Pero su sueño no llega hasta ahí, pues aún tiene mucho que demostrar en el ámbito actoral.

©@clarissamolina Clarissa Molina siempre soñó con ser actriz

“A mí encantaría, la verdad que sí. Me encanta la televisión, me encanta mi trabajo en El Gordo y la Flaca, en Univision, y me han dado la oportunidad más grande de mi vida y gracias a eso he podido hacer lo otro”, dijo en una charla con Mamás Latinas.

La dominicana no sólo quiere concentrarse en el público latino, de hecho tiene la mirada apuntando en la meca del cine. “Me encantaría actuar en Hollywood... hay mucho material y muchos proyectos originales. Me encantaría poder hacer actuación en lo que es la comunidad latina y americana. Hacer de los dos, ¿por qué no?”, dijo emocionada.

El lado desconocido de su vida personal

Aunque es muy abierta sobre sus planes profesionales, la reportera de El Gordo y la Flaca es muy reservada cuando se trata de su vida personal. Por ello es que conocer la identidad del hombre que podría haber robado su corazón es todo un reto para su amigo y compañero Raúl de Molina.