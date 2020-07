Alejandra Espinoza nos tiene acostumbrados a regalarnos momentos muy amenos junto a su hijo que retratan las divertidas ocurrencias entre la conductora y el pequeño de cinco años. En esta oportunidad, la exNuestra Belleza Latina compartió una conmovedora interacción familiar, en la cual Matteo se armó de valor al revelar una experiencia poco grata que vivió en su escuela días antes que empezara el confinamiento social.

©@alejandraespinoza El hijo de Alejandra Espinoza le contó a su mamá que vivió una mala experiencia en su escuela

Durante la conmovedora charla con su madre, el niño confesó que recientemente había sido el blanco de burlas por el simple hecho de hablar español. En su relato, Matteo contó que uno de sus amigos lo cuestionó y le dijo que en el colegio solo se debe hablar en inglés, provocando que rompa en llanto de impotencia.

“Un niño me dijo: ‘¿Por qué tú naciste hablando español? Aquí sólo hablamos en inglés’, y para todo me seguía diciendo eso y que si no me importaba que ninguno de mis amigos hablara español y yo nada más empecé a llorar. Fue hace poquito, le dije a mi maestra y ella lo llamó y le dijo que ya no me dijera eso, que era muy feo”, señaló Matteo.

Loading the player...

“Para todo me decían que por qué naciste hablando en español, que no importa que alguien de tus amigos hable en español ni tus primos, tú tienes que hablar puro inglés”, agregó el niño lleno de inocencia.

Acto seguido, Alejandra le preguntó a su príncipe la razón por la cual no le había comentado este episodio antes, a lo que solo respondió algo confundido: ‘No me acordaba’. Con mucho tino, la presentadora de Univision le recalcó que en el futuro, ser bilingüe será una gran ventaja para él a nivel profesional y que se debería sentir muy orgulloso de poder dominar dos idiomas.