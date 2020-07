El intérprete de Cristina aseguró que entre los dos las cosas están bien, aclarando los rumores de que se habían peleado muy fuerte. “Nosotros hablamos todo muy bien, como podíamos, y se dejó todo como bien claro, yo creo que tranquilos… seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos, yo solo deseo que ella y su corazón estén muy bien”, explicó.

Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad

Danna Paola, ¿tuvo qué ver?

Al hablar de su ruptura con Tini, es inevitable no pensar en Danna Paola, una amiga de Yatra que tras su polémico comentario en el que aseguraba que “con él sí se fue”, estuvo en la mira de los fans como una tercera en la relación. Pero Sebastián lo aclaró todo.

©@dannapaola Danna Paola fue señalada como la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

“Con Danna somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuando sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia”, dijo sin rodeos.