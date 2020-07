Para Daniella Álvarez, ex Miss Colombia , este 2020 la vida le ha dado un giro inesperado. Tras sufrir una complicación en una cirugía, la presentadora sufrió una isquemia, la cual le dejó serias afectaciones en sus extremidades inferiores, al punto que parte de su pierna izquierda fue amputada . A un mes de esa operación, Daniella ha demostrado ser todo un ejemplo de fortaleza sorprendiendo a todos con su actitud positiva, y es que, a pesar de las circunstancias, ella no se rinde y ya está pensando en lo que hará cuando le llegue la prótesis de su pierna izquierda, con lo cual podrá retomar las actividades que más le apasionan, como la danza y su emprendimiento de diseño.

©@danielaalvareztv Daniella Álvarez con su hermano Ricky, quien ha sido su gran apoyo

En una entrevista con Tanya Charry de El Gordo y la Flaca, la joven –quien representó a su país en Miss Universo 2012—contó que una de las cosas que lo que más le hace ilusión de su proceso de recuperación es su prótesis, la cual aún no ha llegado a sus manos debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. “Mi prótesis es lo que más me motiva a trabajar muchísimo. Estoy trabajando en la desensibilización de mi muñón para que también esté preparado para entrar en la prótesis”, comentó.

©@danielaalvareztv “Las situaciones difíciles hay que atravesarlas de la menor manera, con la mejor actitud siempre con optimismo y les digo a todos ustedes, vivan la vida disfruten al máximo”, dijo en la entrevista con Tanya Charry

Daniella no solo tiene que recibir terapia en su muñón, sino que también en la pierna derecha, la cual aún no tiene sensibilidad, pero confía en que con las terapias pronto recuperará la movilidad de esa extremidad. Mientras, se apoya con una prótesis especial y un calzado adecuado para su funcionamiento. “Tuve cinco operaciones y una de ellas me causó una isquemia que afectó muchísimo mi pierna, y en especial mi piececito de este lado (derecho) que todavía no tiene sensibilidad y no puedo caminar. La única manera para poder hacerlo es con esta prótesis y con este tenis, y ya eso puedo caminar”, explicó la modelo.

Así que, en lo que su pie derecho recupera su movilidad, la modelo usará una prótesis especial, la cual complementará con la otra que está por llegar y que será para su extremidad izquierda.

Una fortaleza sin límites