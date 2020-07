En cuestión de horas, el post de Héctor acumuló miles de likes y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le han deseado lo mejor en este nuevo show. Entre los ‘me gusta’ que recibió el conductor, figuró el de su amiga y excompañera de Telemundo, Adamari López , quien ha estado pendiente de los planes de Héctor a su salida del matutino.

Minuto para Ganar VIP empezará sus transmisiones el próximo 26 de julio y estará bajo la producción de Guillermo del Bosque. El show tiene el formato del célebre Minute to win (Minuto para ganar). En esta versión, los participantes serán celebridades que apoyarán a familias mexicanas que buscan cumplir sus sueños.

©@hectorsandarti El programa que presentará Sandarti se transmitirá en México, a partir del 26 de julio

Emocionado por su regreso a la cadena mexicana, Héctor Sandarti dijo hace unos días: “Regreso a mi casa, a Televisa, a mi fábrica de sueños a esta empresa que por 25 años me dio vida, me dio mi carrera, me dio proyección y que sigo agradeciendo y disfrutando y como alguien dijo por ahí, ‘vuelvo por la puerta grande’”.



Nuevas oportunidades

Para el presentador, la mala racha de haber salido de Telemundo no duró ni un día, pues tras su última emisión en Un Nuevo Día , recibió una llamada de su representante, quien le dio a conocer que en Televisa estaban interesados en él, y fue así como empezó a planear su regreso a la televisión mucho antes de lo que él y su familia esperaban.

“Sucedió mucho antes de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Este mismo viernes fatídico de mi salida de Telemundo y Un Nuevo Día, prácticamente ese mismo viernes ejecutivos de Televisa hablaron con mi agente para preguntarle cual era mi situación contractual porque estaban interesados en mí”, recordó.

Luego de unas semanas de papeleo y conversaciones, se llegó a un acuerdo y Héctor y su familia se despidieron de Miami para comenzar una nueva vida en la Ciudad de México, lugar en el que ya habían vivido antes.

