Francisca Lachapel no puede esperar más para convertirse en madre, pues ya encontró al amor de su vida, sin embargo, parece que ese gran anhelo tendrá que demorar un poco más. La presentadora de Despierta América (Univision) compartió con sus fans que es eso que la detiene para ser madre a sus 31 años. Para ‘Fran’ su matrimonio con Francesco Zampogna es algo súper importante, así que quiere dar primero ese paso y después seguir con la maternidad . En una dinámica de preguntas y respuestas sus fans le preguntaron que cuando los convertiría en tíos, a lo que ella respondió que antes de cumplir su sueño de ser mamá, tenía que hacer algo muy importante: pasar por el altar con su prometido.

©@franciscalachapel La presentadora y su novio se comprometieron en diciembre de 2018, durante un romántico viaje a Dubái

“A mí no hay nada que me haría mas feliz en esta vida, en este momento, que eso (ser mamá), pero hay un paso que no me puedo saltar creo yo ¿no?, que es la boda. Así que tocará esperar un ratito”, respondió Francisca ante los cuestionamientos de sus fans. Otro de sus seguidores le preguntó si le gustaría tener gemelos, a lo que ella contestó súper entusiasmada: “Sí, sí, sí… con locura. Dios, mándamelos, mándamelos”.

Algunos de sus seguidores fueron insistentes con la fecha de la boda, a lo que ella comentó que eso no sería posible hasta que la pandemia haya terminado, o que al menos haya noticias más alentadoras. De acuerdo con el diario La Opinión, la boda de Francisca y su prometido se llevaría a cabo en Italia , pero debido a la emergencia sanitaria, sus planes tuvieron que ser pospuestos. Hasta el momento no se sabe cuándo se llevará a cabo el enlace, pues la Unión Europea (UE) ha establecido algunas restricciones de viaje para países como Estados Unidos, Brasil, México, entre otros.