Las increíbles anécdotas de Eugenio Derbez parecen no tener fin al igual que su inmensa creatividad y las historias del actor mexicano son realmente de antología. El patriarca de los Derbez reveló una explosiva travesura que le jugó a Verónica Castro durante su niñez y que le costó un fuerte regaño de su madre, Silvia Derbez. La historia fue contada por él mismo durante la segunda entrega de una charla que Vadhir Derbez grabó junto a su papá para su canal de YouTube. El hijo del protagonista de No se aceptan devoluciones le pidió a su progenitor que lo sorprendiera con algún recuerdo familiar vivido junto a sus padres y vaya que dio la talla con una sabrosa experiencia.

©@ederbez/ @vrocastroficial Eugenio Derbez reveló la travesura que le hizo a Verónica Castro

El comediante relató que cuando tenía alrededor de siete u ocho años acompañó a su madre a un set de grabación, el cual doña Silvia compartía créditos con la mamá de Cristian Castro. Derbez señaló que Verónica Castro fumaba mucho, lo cual propició la idea de jugarle una chanza.

A pesar de ser un tanto tímido, Eugenio se dejó llevar por su espíritu juguetón y corrió a la tienda de bromas para comprar un cohetecillo en forma de cigarrillo.

“Compré unos cigarros con cohetes. Entonces el niño Derbez que era muy tímido… No rompía un plato, nadie me veía, yo no saludaba, o sea, de esos niños inhibidos… Pero eso sí, era bien canijo, porque me acuerdo muy bien que Verónica dejó sus cigarros en maquillaje y ya llegué y yo y dije: ‘Ay, mira, los cigarros de Verónica Castro, y si se los cambió’”, expresó.

Una vez ejecutado su plan, se preguntaba r si a la actriz le habían explotado los cohetes, acción que le valió una fuerte llamada de atención de su madre.