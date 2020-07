Las pistas de una posible reconciliación las dio la propia Chiquis durante la celebración de su cumpleaños. La intérprete de Jolene compartió una serie de videos en los que hablaba de las cosas que estuvieron mal en su relación y señalaba directamente a su esposo. “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”. Además de esto, pidió a todos que, en caso de regresar con él, que por favor respetaran su decisión. “Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida”, aseguró.

