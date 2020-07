Para Carlos Ponce no hay nada más importante que su familia, y por ello, trata de mantenerlos alejados de los reflectores. Sin embargo, en ocasiones especiales suele presumir a sus hijos, como el pasado fin de semana, en el que celebró los 18 años de sus gemelas Sienna y Savannah . Por tratarse de una ocasión especial, el actor de telenovelas compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes del festejo de las chicas, quienes se dejaron ver muy contentas al lado de su papá. Las chicas cumplieron la mayoría de edad el pasado sábado 4 de julio, así que el festejo fue doble por ser el día de la Independencia de Estados Unidos.

©@poncecarlos1 Carlos Ponce está orgulloso de sus hijas Sienna y Savannah

En su cuenta de Instagram, el galán de 47 años escribió junto a las fotos de cumpleaños: “Mis bebés cumplen 18 años hoy. Dios siempre me ha bendecido, pero con ustedes chicas, él me enseñó cuanto me ama. ¡Las amo! Mi @siennaphotography456 @sappicshots”. Su prometida, la periodista Karina Banda reaccionó a las bonitas palabras de Carlos con unos emojis, “🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻😍😍😍😍💕💕💕💕”. En tanto, Anahí, con quien el actor compartió créditos en la telenovela Dos Hogares (2011), se sorprendió por lo grandes que están ya las chicas: “Wowow 18 !!!!! Son hermosas !!! Muchas felicidades ! 💖💖💖💖”.

María Celeste Arrarás también se sumó a las felicitaciones de cumpleaños para Ponce y sus hijas: “Que bellas, me acuerdo como ayer cuando las conocimos😘”.