Adamari López cumplió en 2015 el deseo más grande de su vida: ser mamá. Junto a su prometido, Toni Costa, la puertorriqueña recibió a su hija Alaïa, a quien considera un verdadero milagro. La felicidad de tener un bebé entre brazos fue tan grande que a la presentadora de Un Nuevo Día le encantaría volver a escribirle a la cigüeña. Eso sí, sin presionar al destino por un nuevo embarazo, pero pensando en diferentes caminos para hacer ese sueño realidad.

©@toni La pareja tiene una linda familia con su hija Alaïa

“Papa Dios el que sabe en el momento perfecto y si conviene o no, en las manos de él, así llegó Alaïa”, dijo en una amistosa entrevista con Rashel Díaz convencida de que si algún día vuelve a ser mamá, aceptará el papel con mucho entusiasmo y lo tomará como una bendición.

Sin embargo, la Chaparrita de Oro no se quedaría con las ganas de tener otro hijo y hasta considera otros métodos, como la adopción. “Si llega de alguien que no pueda tener un bebé, que no quiera hacerle daño y entregárselo a alguien yo estoy en la mejor disposición de darle ese amor y hacerla mi hija o mi hijo”, dijo contenta y dispuesta de llenar su hogar de más amor.

Pero lejos de preocuparse por tener o no un nuevo bebé en casa, le presentadora de Telemundo disfruta de la felicidad que hay en su vida. “Si tiene que llegar llegará y si no, tengo la satisfacción, la dicha y la bendición de ser la mamá de Alaïa y de poder disfrutarla y verla crecer”, dijo contenta de haber cumplido su sueño de ser mamá hace cinco años.