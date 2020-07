Clarissa, en cambio, confesó que si se llega a enamorar, no sería como Karina. “A mí me daría por comer, no por cocinar. ¡Y ya yo como, imagínate!”, dijo la ex Nuestra Belleza Latina. Para Raúl, esta conducta se le hizo conocida. ”Estás igual que mi esposa. Cuando la conocí me invitaba a comer a su casa... Ahora cocina de vez en cuando o espera a que llegue a la casa para que le cocine”, dijo, aunque muy en el fondo se siente orgulloso de los platillos que él mismo prepara, dignos de un restaurante de cinco estrellas.

