Así, Ana Patricia tiene un poco de calma en su alma, pues además de abrazarlo y demostrarle lo mucho que lo ama, conversó con él sobre la amorosa familia que dejaba en la Tierra. “Pude preguntarle cosas y aunque me dijo que no tiene miedo si está preocupado por nosotras sus hijas, prometo no llorarle con tanto dolor para que él pueda descansar en paz y que yo pueda continuar”, dijo emocionada.

El deseo de su alma ante la dolorosa situación

Ana Patricia Gámez abrió su corazón a finales de junio para informar a su púbico la pérdida tan grande que tenía en su vida. “Te amare y te extrañare por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mi misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos”, contaba en su mensaje de despedida junto a un emotivo video.

Días más tarde agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo que le habían brindado a ella y su familia en esos momentos tan difíciles. Sin embargo, a Ana Patricia le hacía falta una despedida que obtuvo gracias a su sueño.

©@anapatriciatv Ana Patricia Gámez abrió su corazón para compartir el deseo de volver a abrazar a su papá

“Hoy se cumple una semana de tu partida, padre mío. ¡Y deseo el momento de soñarte para volverte a abrazar!”, escribió Ana Patricia este domingo, y tan sólo horas después logró cumplir ese deseo de abrazarlo aunque fuera sólo en su mente.