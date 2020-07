©@danielaalvareztv Daniella Álvarez está a punto de cumplir un mes de haber sido operada para que le amputaran la pierna izquierda

Su pie derecho también está afectado, y Daniella está a la espera de que poco a poco empiece a reaccionar. A mediados de junio, en una entrevista a la emisora La FM (RCN Radio), la reina de belleza detalló su condición: “Mi pie derecho no tiene funcionalidad en este momento, está dormido y no sé cuándo despertará, cuándo tendrá vida de nuevo”. Agregó que no se sabe cuánto tiempo tardará su extremidad en volver a la normalidad, pero que los doctores le aseguraron que el pie derecho sí será funcional. “Primero, el pie tiene que recuperar la sensibilidad y, después, tendré que aprender a caminar de nuevo. Eso proceso podría demorarse 6 meses”, expresó. “En total, mi recuperación tardaría un año”, agregó.

Su historia

Las complicaciones de salud para la presentadora de 32 años empezaron en mayo, cuando le detectaron una masa anómala en el abdomen. Lo que sería una cirugía sencilla se complicó, debido a que la masa estaba adherida a su vena aorta. Debido a esta condición, Daniella sufrió de una isquemia, que es cuando se reduce el flujo de la sangre afectando un órgano o alguna parte del cuerpo. Tras esta operación, le hicieron otro procedimiento, en el que le fue realizada la reconstrucción de la aorta con un injerto, sin embargo, no fue exitosa.

En una tercera operación, los médicos le hicieron otra reconstrucción y esta fue favorable, pero sus pies no estaban recibiendo el flujo de sangre que deberían. En una cuarta cirugía, se trató de normalizar el flujo de la sangre, pero no fue posible. De las dos extremidades, su pie izquierdo fue el más afectado, por ello los médicos concluyeron que se debería amputar el pie, para que así Daniella tuviera una mejor calidad de vida.

