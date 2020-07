La historia de vida de Jenni Rivera es uno de los temas que tiene mucha acogida entre el público latino en los Estados Unidos; por ello, todo tipo de anuncio comercial en torno a ella y su familia es de interés común. En ese sentido, el clan Rivera confirmó que ya se están ejecutando los preparativos para realizar la película biográfica sobre la ‘Diva de la Banda’ durante una entrevista concedida a Despierta América (Univision). La información fue divulgada en las redes sociales y entre las posibles candidatas se nombraron a Demi Lovato , Charlize Theron y hasta la mismísima Olga Tañón.

©@machadooficial Alicia Machado quiere interpretar a Jenni Rivera en la próxima película sobre la vida de la recordada cantante

Alicia Machado se percató de la situación y no dudó en meterse en la lucha por conseguir el tan codiciado protagónico. Por medio de un mensaje, la venezolana comentó que espera ser tomada en cuenta y hasta compartió el contacto de su manager con la esperanza de concretar uno de sus tan ansiados deseos profesionales.

“Ojalá 🤞🏻 y me consideren por lo menos aunque sea para hacer la audición ! Me han propuesto varias veces y es todo un reto para mi @alepalomera1 Es mi manager ! Aquí 👈 estoy ! No cualquiera puede interpretar a la #DivaDeLaBanda”, expresó de manera categórica.