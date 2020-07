Michelle Salas no escapa al deseo de algún día convertirse en mamá, una idea que ha tenido presente desde hace un par de años y con la que de inmediato convertiría a Luis Miguel en abuelo. Sin embargo, la también hija de Stephanie Salas ha pospuesto esa fase de su vida debido a lo apretada que está su agenda entre trabajo y viajes.

©@michellesalasb Michelle Salas ha tenido en mente la idea de convertirse en mamá

Ante las preguntas de sus seguidores en las redes sociales sobre si ha pensado en ser mamá, la modelo y chef abrió su corazón. “¡Claro! Pero ¿cuándo? Es una pregunta que siempre me hago. Llega un momento en la vida en el que los años empiezan a pasar cada vez más rápido. Sobre todo, entre el trabajo y los viajes constantemente se me van cada vez más rápido y cuando te das cuenta ya pasaron cinco años”, explicó.

Loading the player...

Más allá de sólo pensar en que algún día se convertiría en madre, Michelle Salas se ha imaginado con máximo dos hijos. “Siempre he dicho que me gustaría tener, aunque sea la parejita, si Dios me lo permite”, aseguró.

Además de las citas de trabajo que tiene en su agenda habitual, la chica de 31 años pone mucha atención a los sucesos del mundo, que de pronto la hacen dudar en su decisión. “Estamos viviendo un momento tan complicado en el mundo y siendo sincera a veces me cuestiono sobre cómo y cuándo traer un ser a este mundo”, dijo a sus seguidores.

Michelle Salas, ¿lista para ser mamá?

Puede ser que de un momento a otro la joven decida dar el gran paso y convertirse en mamá, pues aunque mucha personas crean que para eso debe haber cierta preparación, ella considera que no es completamente necesario.