Gabriel Soto no podría pedirle nada más a la vida en estos momentos, al menos en el ámbito familiar. Tiene dos lindas hijas fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán y está más que enamorado de su novia, la también actriz Irina Baeva. Contento con las cosas como están, el actor mexicano no piensa hacer cambios a corto plazo. Por ello es que una boda con la originaria de Rusia no aparece en sus planes y mucho menos escribir a la cigüeña. Sin embargo, si es que la vida le otorga la oportunidad de volver a ser papá, no la negaría.

©@gabrielsoto Gabriel Soto se siente pleno con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda

“Si se llegase a dar la situación me echaría uno más, ya más de uno no, ya tengo a mis dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas, si la vida me pone enfrente tener uno más a lo mejor me la echo”, confesó en El Break de las Siete, cuando Alejandra Espinoza le pregunto sobre la posibilidad de volver a ser papá.

En cuanto a la boda, tampoco cerró por completo la puerta a un día volver a pasar por el altar, aunque no es lo que más le emocione en estos momentos. “No hay que decir de este agua no beber, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro”, explicó.

Una cuarentena frente al mar

La felicidad de Gabriel Soto e Irina Baeva se nota en las fotos y videos que ambos comparten en las redes sociales. En los últimos meses la pareja fortaleció mucho más su relación estando juntos en confinamiento en la casa del actor junto al mar de Acapulco, en México.