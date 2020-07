Aitana Derbez no sólo es la consentida de sus hermanos Vadhir, José Eduardo y Aislinn por ser la menor de la familia. Hace cinco años, la más pequeña de los hijos de Eugenio Derbez llagó a sus vidas para dar un giro por completo a una nueva dinámica familiar llena de amor. A pesar de ello, enterarse de que tendrían una hermanita más causó reacciones diferentes en los únicos dos hijos varones del comediante y productor.

©@alexrosaldo Vadhir Derbez confesó que cuando nació Aitana tuvo muchas dudas porque no sabía cómo relacionarse con niños, pero al final su hermanita lo conquistó con su ternura

“Cuando me dieron la noticia me dio gusto pero era más como un shock de no entender”, dijo Vadhir en una conversación con su hermano y su madrastra Alessandra Rosaldo, mamá de Aitana. “Cómo decir, lo comprendo con palabras, pero realmente entender que voy a tener una hermanita, que realmente va a tener otro hijo, era como de ok. Me tardé en procesarlo”, agregó sobre los sentimientos encontrados que tuvo, no por su hermanita, sino por su papá.

Loading the player...

“Gracias a Aitana la familia se empezó a unir mucho más... que estuviéramos todos más presentes, entonces fue algo muy lindo, y bueno ya a la fecha, hoy ya que la he tratado mucho más, que puedo jugar con ella, que nos amamos, la adoro, no me imagino que no esté”, dijo feliz de que la niña sea parte de su familia.

Para José Eduardo, la reacción fue distinta. A diferencia de Vadhir, él sabe tratar con niños porque tiene hermanos menores por parte de su mamá, Victoria Ruffo. En donde vio la diferencia por completo fue en los planes de la familia, que deben adaptarse por incluir a una pequeña.