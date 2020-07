En sus stories, la integrante de OV7 dio un vistazo de cómo ella y los suyos están sobrellevando esta enfermedad. “Gracias, chicos, no se preocupen estamos bien. Los tres, Francisco, Angelina y yo resultamos positivos. Emiliano tiene síntomas, pero el pediatra dice que a los bebés y a los niños no les pasa absolutamente nada. Está incómodo, le cuesta trabaja terminar de comer porque no tiene tanto apetito, y va a ser para el como una gripita”.

©@erikazaba El pediatra de Emiliano les comentó que el COVID casi no afecta a los bebés ni a los niños

Además de este video, en su cuenta de YouTube publicó uno más donde detalló los síntomas que ella y su esposo presentaron, y destacó que cada sistema es diferente, pues ellos no presentaron ni fiebre o tos seca, síntomas característicos del COVID-19. La intérprete también expresó su asombro ante la enfermedad, pues desde que empezó la pandemia extremaron precauciones.

“Nos hemos cuidado mucho aquí en casa todos, hemos levado las medidas, sana distancia todo y el día de ayer resultamos positivos. Para mí era importante decírselos, contarles un poquito cómo fueron nuestros síntomas, sobre todo para tomar medidas más fuertes”, dijo Erika, mientras su esposo grababa el video. “Fue más un resfriado, no tuvimos temperatura. No tuvimos tos seca, fatiga ni dolor de pecho. Tuvimos dolor de huesos, articulaciones, nos dolían los ojos, dolor de cabeza intenso. Mucho cansancio, débiles, Emiliano me pesa como 5 veces su peso”, expresó. Zaba pidió a sus seguidores que por favor eviten salir de casa o tener reuniones, además de no visitar a las personas de la tercera edad, que son de los grupos más vulnerables al coronavirus.

Hasta el cierre de la edición, en México se reportan 239 mil casos positivos y 29,189 víctimas mortales. Tan solo en la Ciudad de México hay 47,037 confirmados y se registran 6,360 decesos.



