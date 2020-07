Al igual que Erika Buenfil , Lucero se ha decidido y ha entrado al mundo de TikTok. Luego de las súplicas de sus fans, la intérprete al fin ha cedido y se ha sumado a la plataforma que ha revolucionado las redes sociales. Convencerla no fue sencillo, pues Lucero no sabía el funcionamiento de dicha aplicación, pero afortunadamente cuenta en casa con dos adolescentes, que seguro la dominan a la perfección. De su matrimonio con el cantante Manuel Mijares , Lucero tiene a José Manuel, de 18 años, y a Lucerito, de 15. De hecho, su hija menor Lucerito fue quien la ayudó a crear su cuenta y al parecer, fue la misma que le ayudó a crear su primer video.

©@luceromexico Lucero con su hija Lucerito y algunas de sus amigas más cercanas

En su perfil de Instagram, la también actriz de telenovelas dio a conocer la buena noticia de su ingreso a TikTok y compartió un video en el que se ve hablando con su hija sobre esta nueva incursión tecnológica. “Si yo me hago una cuenta de TikTok, ¿qué voy a poner, me voy aprender todos los bailes y así?”, preguntó la cantante de 50 años a su hija. “¿Tú me ayudas?”, insistió. Al fondo se alcanza a escuchar un tímido ‘sí’ de Lucerito.

Junto al video, la intérprete de temas como Necesitaría escribió: “Ya l@s estuve leyendo y me puse a platicar con Lucerito (y ella: “si má”) 💕 creo que ya lo lograron y me convencieron! 🤣🤣🤣 sí, vamos con mi cuenta de TikTok 🙌🏼#LuceroTikTok”. Así que la cantante y su hija de 15 años pusieron manos a la obra y echaron a andar el perfil oficial de Lucero en TikTok, donde aparece como lucero.mexico.