Alejandra Espinoza tiene una excelente relación con su hijo Matteo Marrero, el verdadero amor de su vida y su motor para ser cada día una mejor persona. Pero también tiene una tierna queja sobre un detalle que últimamente ha notado en el pequeño de cinco años, y lo “acusó” en las redes sociales.

“Ustedes no saben la obsesión que mi hijo tiene conmigo. Dice: ‘Si tú comes, yo como. Si tú no comes, yo no como’”, explicó luego de notar que desde hace unos días Matteo ha estado haciendo exactamente lo que hace mamá, y cuando ella decide que no tiene ganas de algo, él tampoco.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero son los orgullosos padres de Aiden Matteo

“Todo eso, si tú lo haces, yo lo hago”, continúa Alejandra con su reclamo para Aiden Matteo, quien no puede dejar de abrazarla y acepta sin problema lo que dice mamá. Al final, la ex Nuestra Belleza Latina no puede con la ternura que le provoca su hijo y termina abrazándolo con mucho amor.

¡Mamá al rescate!

Luego de varias semanas sin salir de casa, Alejandra Espinoza y su familia recorrieron los alrededores de El Gran Cañón, en Arizona, y parte de Santa Fe, en Nuevo México; en donde dieron un tour con las medidas sanitarias recomendadas para esta época de pandemia. Y una de las anécdotas más divertidas del viaje fue cuando el niño se resbaló en un sendero, y cuando su mamá iba directo a su rescate, terminó igual que él en el suelo.