Geraldine Bazán lo confirmó: está en una etapa plena de su vida en la que su máxima prioridad son sus hijas y la felicidad propia. Sin embargo, a sus fans les encantaría volverla a ver sonriente gracias a la flecha de Cupido, y por ello es que analizan con lupa cada publicación que hace en las redes sociales, y encontraron una pista que podría delatar un nuevo romance.“Que todo lo buen te busque, encuentre y se quede contigo... ¡¡Lo mejor YA está sucediendo...!! ¡¡Feliz cumpleaños!!”, publicó la rubia en una imagen en sus historias de Instagram. Además de un corazón rojo y un emoji de mariposa, los fans de la mexicana notaron que no había ninguna etiqueta que señalara para quién iba dirigida la felicitación.

Sin embargo, la intensión de Geraldine podría estar muy lejos de un romance, y enviar el comentario para alguno de sus amigos o familiares. Además, la imagen no parece de su autoría por completo, pues se nota que fue una captura de pantalla que republicó.

©@geraldinebazan Tras su divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán tuvo una breve relación con Santiago Ramundo

Hace un par de semanas, la actriz ya había levantado sospechas de un nuevo amor con otro mensaje. “¡Ama! No importa si te equivocas, amar es el sentimiento más delicioso. ¿Por qué crees que repetimos tanto?”, escribió también en sus redes sociales.

Geraldine Bazán, sin remordimientos del pasado

La actriz de Los Leones recién dio una entrevista en la que aseguró que no se arrepiente de ninguna decisión que tomó en su vida. “Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, dijo en su charla con el influencer Soy Letal.