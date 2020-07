En marzo, Dayanara Torres dio la buena noticia de que el cáncer de piel que le fue diagnosticado en 2018 estaba controlado . Al poco tiempo, una nueva enfermedad empezó a acechar su entorno: la pandemia del coronavirus . Desafortunadamente, el sistema inmunológico de la presentadora quedó un poco debilitado tras su batalla contra el cáncer y poco a poco se ha ido recuperando, pero con la presencia del COVID-19, Dayanara se ha convertido en población de riesgo, al igual que millones de personas que presentan ciertas condiciones de salud.

©@dayanarapr Sus hijos fueron su más grande apoyo cuando enfrentó el cáncer de piel en 2019

Ante este escenario, la exesposa de Marc Anthony , ha tomado las medidas necesarias y se ha cuidado al máximo. En su perfil de Instagram, Torres, de 45 años, lanzó un fuerte mensaje pidiéndole a sus seguidores que por favor no bajaran la guardia y siguieran usando su cubrebocas. La madre de Cristian y Ryan Muñiz, fruto de su relación con el músico, publicó una fotografía con usando un tapabocas y escribió al lado de esta: “Do it for me... I do it for you! (Hazlo por mí, ¡hazlo por ti!) 🦚Mi sistema inmunológico está comprometido. Yo la uso y te protejo a ti... ¿no harías lo mismo por mí? Usa tu mascarilla 🙏🏻 por el bien de todos...”.

©@dayanarapr Dayanara Torres pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante el COVID-19 y promovió el uso del cubrebocas

Hasta el cierre de esta edición, en Estados Unidos se reportan más de 2.74 millones de casos positivos de COVID y 130 mil decesos. Tan solo en California, estado en el que vive Dayanara Torres, hay 223 mil casos de COVID-19.