HOLA! Music Exclusive se complace en presentar el EP debut de Isabela Merced, “The better half of me”. Escucha a esta actriz, cantante, compositora e intérprete estadounidense compartir sus canciones favoritas como Apocalipsis, Lovin kind y Todo está bien que forman parte de su primer trabajo musical. Spoiler Alert: ¡Isabela tiene un invitado especial! ¡No te lo pierdas!



ALa artista peruana-estadounidense nacida en Ohio comenzó comenzó su carrera de manera profesional al ser firmada por la discográfica Republic Records en 2019 y se unió por primera vez con Sebastian Yatra al grabar el tema My Only One (No Hay Nadie Más). El sencillo generó casi 50 millones de reproducciones en Spotify, sentando las bases para el lanzamiento oficial de su primer sencillo debut llamado Papi.



Asimismo, la carrera actoral de Isabela es extensa, con aclamados créditos cinematográficos a su nombre, incluidos “Sicario: Day of the Soldado”, “Instant Family”, “Transformers: The Last Knight”, “Dora and the Lost City of Gold”, y el favorito de Netflix , “Let It Snow”.



En los últimos seis meses y entre sus compromisos en la actuación, Isabela se sumergió en la composición musical y en el estudio con grandes personalidade de la industria como Justin Tranter (Ariana Grande, Justin Bieber), Andrés y Mauricio (Despacito), y los productores Zach Skelton (Jonas Brothers) y G.O Kings Bred (Sunflower Latin remix).



A partir de esta experiencia, pudo tener participación en la co-autoría de himnos musicales como Lovin kind y Chocolate. Con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, se creó su última canción, Apocalipsis. “The better half of me” fusiona una serie de ritmos pop y latinos que se mezclan con diversos estilos.



©Republic Records The Better Half of Me Artwork

Échale un vistazo a la lista completa de sus canciones a continuación. Al respecto, Isabel afirma: “Cuando estás en una relación, a menudo te refieres a tu pareja como tu “mejor mitad”. He encontrado el equilibrio y el mejor lado en mí misma durante el año pasado. Estaba sentada en la playa con mi tía, y ella me preguntó si alguna vez había estado sola. Me di cuenta de que nunca me había sentado realmente con mis pensamientos sin distracciones, sin teléfonos y sin motivos ocultos. Cuando comenzó este aislamiento, finalmente pude pensar en mi vida. Me di cuenta de lo importante que era amarme como soy”.

©Republic Records EP Track listing: Isabela Merced, the better half of me