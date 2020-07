Luego de que se dieran a conocer los reportes sobre la salud de Toño Mauri , la hermana del actor, Graciela Mauri aclaró cual es la condición actual de Toño, pues trascendió que había sido ingresado a terapia intensiva debido a algunas complicaciones por el coronavirus . Graciela Mauri reveló en una entrevista para Sale el Sol (Imagen Televisión) que su hermano sí estuvo en terapia intensiva en un hospital en Miami, pero no estuvo grave. Su ingreso a esa área del centro médico habría sido únicamente para monitorearlo.

©GettyImages Toño Mauri con su bellísima hija, la cantante y compositora Carla Mauri

“Él está mucho mejor, va mejorando todos los días y dentro de toda su complicación está en un buen lugar, está bendecido y está recibiendo un tratamiento que le está funcionando”, dijo la también actriz. También le preguntaron si Toño había tenido que ser intubado, a lo que ella respondió que no fue necesario. “Nunca lo estuvo, se manejaron noticias fuertes de que estaba en terapia intensiva muy grave y bendito Dios no está muy grave, está delicado, pero ya está mejorando y eso es lo importante”.

©GettyImages La familia del actor de 55 años también se habría contagiado de COVID-19, pero presentan síntomas leves

“Toño estuvo cuatro días en terapia intensiva, entró para monitorearlo y no por un estado de gravedad. Toño nos escribe y dice cómo se siente, eso nos da tranquilidad”, contó la hermana del actor de novelas como Simplemente María. “Estuvo en terapia intensiva, sobre todo por el cuadro que tenía que me imagino que tienes que estar monitoreado las 24 horas, pero no por que tuvieran que intubarlo. Ya está en terapia media y evolucionando. Chateamos con él y no puede hablar mucho porque se agita, pero hablamos por el chat”, comentó.