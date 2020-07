Khloé Kardashian y Tristan Thompson tienen una historia de la que parece aún hay muchos capítulos que escribir. Los padres de True Thompson han dado mucho de qué hablar en los últimos meses, con el jugador de baloncesto pasando la cuarentena junto a las chicas o los comentarios que él dedica para Koko en las redes sociales, sin olvidar los costosos regalos que le ha dado desde meses atrás y que parecían ser parte de una bien planeada estrategia para recuperar su amor. ¿Será que funcionó?

En una de las fotos del festejo de cumpleaños de Khloé, tener a Tristan cerca ya no parecía tan extraño, ¡pero a los fans de las Kardashian no se les pasa nada! Y más de uno notó que la hermana menor de Kim Kardashian llevaba una enorme sortija de diamantes en “ese” dedo.

©@khloekardashian Khloé Kardahsian posó junto a su familia en su fiesta de cumpleaños, con una gran sortija de diamantes en la mano izquierda

En dos momentos distintos, Khloé posó para la cámara con outfits diferentes y en ambas usando el mismo anillo. Por el tamaño y diseño de la pieza, de inmediato iniciaron los rumores de que la llama entre Koko y Tristan aún sigue viva. Eso sin mencionar el tierno mensaje que él le dedicó por su cumpleaños 36.

©@khloekardashian La sortija, con un gran diamante, llamó la atención de los fans de Koko

“Soy lo suficientemente sabio como para entender que entraste en mi vida para mostrarme lo que significa ser una buena persona”, expresó Thompson para la menor de las tres hermanas Kardashian. “Aprecio cómo aprendo y crezco gracias a ti. Doy gracias a Dios por la mujer hermosa y amorosa que eres para todos, especialmente para nuestra hija True. ¡Te mereces el mundo, Koko! Es cierto y te amo, mamá. Feliz cumpleaños, Khloé”, concluyó junto a una foto con Klhoé y True en una cama elástica.

Una complicada historia

Por más de un año, Khloé y Tristan fueron la pareja perfecta, un ideal para los seguidores de Keepping Up with the Kardashian quienes además estaban felices de por fin ver a Khloé contenta con un noviazgo serio luego de su complicado divorcio con Lamar Odom.