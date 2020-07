Para Ana Patricia Gámez y su familia, los últimos días ha sido unos de los más difíciles de sus vidas, pues el pasado domingo 28 de junio, falleció el padre de la presentadora . Este duro golpe no ha sido fácil de procesar, y a través de sus redes sociales, sus fieles seguidores, así como sus amigos y colegas, le han manifestado sus muestras de afecto y solidaridad en estos complicados momentos. La conductora de Enamorándonos USA (UniMás) agradeció a todos los que se han solidarizado con ella y compartió un video más con los mejores momentos al lado de don Juan Gámez, en su faceta de papá y abuelo cariñoso.

©@anapatriciatv El papá de Ana Patricia enfrentaba una batalla contra el cáncer desde 2015

El emotivo video está acompañado por un mensaje de agradecimiento de parte de su mamá, la señora Alicia Montes, y sus hermanas. “GRACIAS POR SUS MENSAJES🕊. Aún no asimilo que mi padre ya no está en este mundo y que se encuentra en uno mejor, he sufrido mucho su partida y aunque siento que me duele el corazón al recordarlo y saber que ya no tendré estos momentos tan lindos con él, quiero pensarle siempre con una sonrisa como las que siempre me sacaba con sus bromas. De parte de mis hermanas, mi mamá y de mi les agradecemos sus palabras y cariño en estos momentos”, escribió.

Su cuñada Karla Martínez comentó su post: “Anita preciosa, esas bromas y esas sonrisas siempre vivirán en ti... ¡Heredaste su alegría y lo travieso! ¡Cada vez que te mires al espejo lo verás frente a ti! ☺️❤️🙏🏼 ¡Te quiero mucho!”. Clarissa Molina también se sumó a los mensajes de aliento para la presentadora, quien tiene dos hijos pequeños. “🙏🏼🙏🏼 mucha fortaleza querida Ana. 🙏🏼❤️ El siempre estará contigo en tu corazón donde quieras que vayas 🙌🏼”. Jomari Goyzo escribió: “🙏 ¡Poco a poco! Las despedidas son duras”, mientras que Jackie Guerrido y Aleyda Ortiz hicieron lo mismo: “Un ángel que seguirá cuidando de ti 🙏🏻te quiero mucho mi Ana. ❤️”. La reina de belleza comentó: “Que fuerte 😢 solo leerte me rompe el corazón 💔 Les mando mucha fortaleza para toda la familia. Estamos todos con ustedes 🙏🥺”.