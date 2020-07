Luego de que se diera a conocer esta información, en la cuenta de Instagram de Toño Mauri se publicó el siguiente mensaje: “Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia, gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre”.

Su hija, la cantante y compositora Carla Mauri, retomó la publicación de su papá y la compartió en sus stories y agradeció a todos aquellos que se han preocupado por ellos.

©@antonio.mauri El actor de 55 años dio a conocer este mensaje, luego de que salieran a la luz los reportes de su ingreso a terapia intensiva

Primeras señales

Hace unos días, Toño Mauri compartió a detalle en Despierta América cómo fue que empezó con los primeros síntomas y pensó que se trataba de un resfriado común, pues tanto él como su familia, han tomado todas las medidas necesarias y casi no han salido de casa. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, dijo.

“Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”, contó al programa. También compartió que una de sus grandes preocupaciones era la salud de la pareja de su hija Carla, Pablo Fernández de Córdova Ferry, pues padece de una enfermedad respiratoria. “El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo”, dijo hace unos días, antes de su ingreso hospitalario.

