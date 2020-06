©@dsarcos Papá y abuelo feliz... Daniel con sus dos hijas, María Victoria y Carlota, además de su nieta ‘Vicky’ y el pequeño Daniel Alejandro

Daniel y Carol Zavaleta, la madre de María Victoria, estuvieron juntos de 1998 a 2003, y sobre su paternidad, el presentador compartió que había sido a una edad muy temprana. “Cuando tenía 20 años, nació mi primera hija María Victoria. Yo era un muchacho asustado que no sabía cómo hacerle frente a la situación y quizás eso le restó la magia a vivir intensa y responsablemente la paternidad. Carlota llegó en un momento más tranquilo de mi vida, donde el trabajo estuvo presente pero ya era una persona distinta. Fueron etapas muy diferentes, cada una con su encanto y sus miedos”, contó en una entrevista con el portal Mamá Beaute.

Hombre de familia: Daniel con sus princesas y el mini galán de la casa

Aunque son escasas las fotos que el conductor tiene con sus tres hijos juntos, en cada oportunidad que tiene, los reúne a todos y pasan tiempo juntos. Daniel tiene la ventaja de que Carlota vive en Miami, Florida junto a su mamá y la pareja de esta, Jorge Ramos , mientras que en el caso de su hija mayor es un poco más complicado. De acuerdo a sus redes sociales, María Victoria vive en Maracaibo, Venezuela, así que padre e hija tienen ya varios meses sin verse debido a la pandemia del COVID-19.

A pesar de la distancia, Daniel la tiene bien presente y en su cumpleaños, no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitarla y enviarle un cariñoso saludo. Algunos de sus seguidores comentaron la foto felicitando a su hija, mientras que otros más notaron que María Victoria tiene un gran parecido con Carlota, la otra hija de Daniel. Sin embargo hubo quienes lo cuestionaron por casi no publicar imágenes con su primogénita. “Dicen que los padres no tienen hijos favoritos, pero a tu hija mayor rara vez la mencionas. Claro, como no es hija de Chiqui”, escribió uno de sus seguidores. A lo que Daniel respondió: “Waooo, cuánto me conoce usted”.

