Ximena Duque se animó a hablar claro al poner los puntos en las íes sobre un tema que ha dividido recientemente a muchas personas. Y es que, debido a la pandemia que ha puesto al mundo en vilo, millones de personas se han visto afectadas por el Coronavirus que sigue dejando una estela de preocupación en muchas familias. Al respecto, al igual que muchos de sus colegas del medio, la actriz colombiana compartió un enérgico mensaje exhortando a sus seguidores a que sigan los consejos de salud emitidos por parte de los especialistas y sobre todo el uso de mascarillas para evitar mayores contagios del temible virus.

©@ximenaduque Ximena Duque habló claro sobre un tema que la agobiaba

“[...] Es una irresponsabilidad ver cómo la gente no entiende, le dan a uno un chancecito y la gente exagera, entonces empiezan a reunirse con un montón de gente y ustedes no saben dónde esas personas han estado y con quién han estado, o sea... a lo mejor mucha gente me va odiar por decir esto, pero sobre todo nosotros que tenemos seguidores, las personas que son influencers deberían tener más conciencia que la gente siga un ejemplo y dar eso, valga la redundancia, un buen ejemplo”, expresó.

Producto de la pandemia las personas deben seguir una serie de protocolos sociales para contener el incremento de los infectados. Sin embargo, en los últimos días se ha visto un incremento en la expansión del virus debido a la falta de cuidado de algunos ciudadanos.

“Esto no ha parado y estamos empeorando la situación mientras más salgamos, más nos expongamos con las personas alrededor nuestro esto no va a mejorar, estamos haciendo que esta cuarentena se convierta hasta quien sabe dentro de cuánto tiempo”, señaló la mamá de la pequeña Luna.

Del mismo modo, la colombiana afirmó que el impacto de estas drásticas medidas lo ve reflejado con mucho dolor en su pequeña hija.

“En realidad, no me gusta salir a la calle y tenerle que poner una bendita máscara a mi hija, me duele el alma y mi corazón de verla llorar porque no quiere ponerse una bendita máscara, pero más me duele ver cómo la gente de afuera no tiene conciencia y que pueden empeorar esta situación porque por culpa de todos ellos vamos a pagar nosotros las consecuencias. Mi gente, salgan con una máscara, no ha necesidad ahorita de salir y enfiestarse con un montón de gente, vamos a tener vida para hacerlo, cuidémonos”, afirmó.