“Fernando Colunga es ese gran amigo con el que compartí tantas y tantas escenas a lo largo de esa novela”, recordó sonriente. “Es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera muy exitosa, porque, creo yo, pone el mil por ciento en todo lo que hace”, agregó.

©GettyImages Lucero y Fernando Colunga tuvieron muy buena química en el set

Y sobre las escenas románticas, explicó que besarlo no fue nada complicado. “Fuimos grandes compañeros. La verdad no es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real, sí se vuelve un poquito complicado, sobre todo, al principio de una grabación”, detalló. ”Pero a mí se me facilitaba con Fernando porque siempre fue respetuoso, disciplinado y dedicado, pero como lo digo, con profesionalismo”, dijo sincera.

Lucero, encantada con la telenovela

En aquel entonces las telenovelas de época estaban entre las favoritas del público y por la ambientación, el vestuario y las historias llenas de drama. “Me gustaba que el personaje sufría porque la dejaban plantada en el altar”, confesó la exesposa de Mijares.

©@luceromexico Lucero participó en una de las telenovelas de época más exitosas

“No culpo que la gente siga viendo a esa pareja porque a mí también me pasó con tanta química, con esas escenas tan lindas en el campo, en las haciendas, con los caballos y tantas cosas que a mí me parecían muy mágicas”, dijo sonriente.

