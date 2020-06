El mensaje de Lorenzo se dio unas horas después de que Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, publicara un mensaje para recordar la fecha. A diferencia de Lorenzo, la hija mayor de Jenni Rivera no lo mencionó directamente y en sus palabras, se enfocó más en el aprendizaje que este año le ha dejado en su vida personal. El mensaje de Chiquis decía lo siguiente: “6-29-2019 – Es el día en el que Dios me dio la bendición de ser una novia 👰🏼 #OneYear. Querido Dios, ha sido un año de altas y bajas. Algunos momentos felices y otros no tanto. Pero, independientemente de los hechos, obstáculos y contratiempos, todavía te agradezco por darme la bendición de experimentarlo todo. Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y estoy llena de amor. ¡Gracias! Que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. En ti confío”.

Fue a inicios de junio que la cantante de 35 años dio a conocer que su relación con Lorenzo estaba en pausa. En una entrevista con el programa mexicano Hoy (Televisa) Chiquis rompió el silencio luego de semanas de rumores sobre lo que estaba sucediendo en su hogar . “Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, dijo. Eso sí, la también empresaria no dio más detalles sobre la decisión que los habría llevado a hacer una pausa en su relación, aunque sí especificó que no fue por una infidelidad, como se había dicho.

©@lorenzomendez7 La pareja empezó su historia de amor en 2016 y finalmente se casaron en junio de 2019

Parece que las cosas entre ambos podrían tener un arreglo, pues así lo dejó entre ver la cantante el pasado fin de semana durante las celebraciones de su cumpleaños, “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, dijo Chiquis en una serie de videos en Instagram stories. También pidió a todos que respetaran su decisión, en caso de regresar con su esposo. “Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida”, aseguró.

