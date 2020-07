©@millemelany Melany Mille está en la recta final de su embarazo

“Igual queremos ser los más creyentes en un Dios que exige amarnos los unos a los otros, una vaina absurda. Ustedes agárrense de dónde quieran, que soy arrogante, que no soy humilde, que no me interesa la humildad, quiero que sepan que me queda la tranquilidad de que por lo menos no soy un delincuente. ¡Déjenme ser!, bendiciones”, concluyó el intérprete venezolano.

A pesar de estar pasando por estos complicados momentos, Nacho sí que tiene motivos para celebrar, ya que dentro de poco se convertirá en papá de una niña, además de que el pasado fin de semana, su hijo Matías, el menor de sus tres hijos con Inger Devera, cumplió cuatro años. Nacho no pudo estar físicamente en el festejo del niño, sin embargo, a la distancia le expresó sus mejores deseos y participó en la fiesta virtual de su hijo, al que cariñosamente se refiere como ‘Matute’.

De acuerdo con sus últimas stories e imágenes, Nacho Mendoza actualmente se encuentra en la Isla de Margarita, en Venezuela, al lado de Melany Mille. En breve, la pareja recibirá a su primera hijo juntos; para ella es su primera vez como mamá, mientras que para Nacho esta bebé será su quinta hija. De su fallido matrimonio con Inger Devera tiene a Miguel, Santiago y Matías, y de una relación anterior tiene a Diego, su primogénito.

