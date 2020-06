Cristian Castro abrió su corazón para revelar detalles sobre la interacción que mantiene con sus hijos. El cantante mexicano compartió una sincera reflexión sobre este y otros temas durante una rueda de prensa virtual que brindó con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo Cuando vuelva a la vida. Con la sinceridad que lo caracteriza, el hijo de Verónica Castro confesó que durante este tiempo de aislamiento ha pensado seriamente en todo lo que le ha tocado vivir a lo largo de sus 45 años y resaltó que no cambiaría absolutamente nada en su haber.

©@cristiancastronoi Cristian Castro habla sobre su relación con sus tres hijos

“Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”, comentó.

Sobre la relación que mantiene con sus hijos Simone y Mikhail – a quienes procreó con Valeria Liberman– y Rafella –producto de su relación con Paola Erazo– Cristian reconoció que su rol como padre está marcado por la distancia hacia ellos.

“No tengo tanta visión de padre lamentablemente, quisiera ser más como papá, quisiera ser más padre amoroso y atento. Quizá no soy como quisiera porque soy vago y amo mi vagancia”, recalcó.

©@rafaelacastroficial Rafaella, su hija menor, es toda una celebridad en las redes sociales

Sobre la relación que mantiene que mantiene con su madre, expresó que existe un patrón común entre su familia el cual puede ser la explicación a la actitud que maneja con sus pequeños y con sus parejas.

“Tenemos mucho posesivismo. Yo siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron. Es una familia que se ha distinguido por eso, y por ello nos vimos egoístas con las parejas que llegaron, fuimos un poco agrios y no nos distinguimos lamentablemente por tener dulzura con las parejas de los otros”, señaló.

De mismo modo, el Gallito feliz reconoció que la muerte de su abuelita Socorro le ha generado una gran angustia que le ha provocado una serie de conflictos afectivos, los cuales sigue tratando de superar poco a poco.