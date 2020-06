Tras su salida de Telemundo, las oportunidades para Héctor Sandarti llegaron en un suspiro. Poco duró la mala racha del presentador , ya que él mismo confirmó su regreso oficial a Televisa , empresa en la que construyó su sólida trayectoria como conductor de televisión. A través de un enlace en vivo, el guatemalteco compartió la buena noticia y dio a conocer algunos detalles del nuevo programa del cual estará a cargo. “Regreso a mi casa, a Televisa, a mi fábrica de sueños a esta empresa que por 25 años me dio vida, me dio mi carrera, me dio proyección y que sigo agradeciendo y disfrutando y como alguien dijo por ahí, ‘vuelvo por la puerta grande’”.

©@hectorsandarti Héctor Sandarti está feliz de regresar a Televisa

En un enlace con sus fanáticos Héctor contó que este regreso a la televisión fue casi inmediato a su salida de Telemundo. Sandarti compartió que, justo el último día que estuvo en la emisión de Un Nuevo Día , recibió la llamada de su agente, quien le comentó que varios ejecutivos estaban interesados en contactarlo para trabajar con él en un nuevo proyecto. “Sí se cumplió, sucedió mucho antes de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Este mismo viernes fatídico de mi salida de Telemundo y Un Nuevo Día, prácticamente ese mismo viernes ejecutivos de Televisa hablaron con mi agente para preguntarle cual era mi situación contractual porque estaban interesados en mí”, recordó.

©@hectorsandarti Héctor Sandarti festejó su cumpleaños 52 el pasado fin de semana

Héctor contó que ni él ni su esposa Paulina Segura lo podían creer. “Nos dio un alivio al lama de tanto dolor que estábamos viviendo de tanta incertidumbre, el saber que ese mismo día que se había anunciado mi salida, ya había mano levantada diciendo ‘nos interesa platicar con ustedes’ y además que viniera de mi casa Televisa, que fue mi casa durante 25 años y dónde yo desarrollé mi carrera, fue para mi una bendición que no lo podía creer”.

El show del cual será a cargo será una producción a cargo de Guillermo del Bosque y tiene el formato internacional del exitoso Minute to win (Minuto para ganar). En esta versión conducida por Héctor, los participantes serán celebridades que apoyarán a familias mexicanas, que estén en la búsqueda de un sueño. El próximo domingo 26 de julio, a las 9pm (hora local), Sandarti regresará a la pantalla chica, sin embargo, por el momento su programa únicamente se transmitirá en México.