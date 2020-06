Loading the player...

A pesar de la distancia, Nacho estuvo al pendiente de la celebración y le dedicó unas palabras a su hijito Matías. “FELIZ CUMPLEAÑOS, MI AMOR. Eres, junto a tus hermanitos, mi tesoro más preciado, nunca nadie podrá competir con el amor que siento por ustedes. Todo mi esfuerzo y atención les pertenece”, se lee al inicio de su emotivo mensaje. “Trabajo sin parar con mucho amor por verlos bien siempre y ningún golpe me duele si tengo que recibirlo por ustedes. Estoy dispuesto a aguantar la tormenta que sea con tal de que sus ilusiones no se rompan. Si tengo que ser el malo para que vean solo lo bueno a su alrededor, no me importa serlo”.

©@nacho Nacho con sus cuatro hijos varones

“Mi papá alguna vez me dijo: “yo no necesito esforzarme para ganar tu aprobación y creas que soy bueno, yo necesito esforzarme para que valga la pena para el mundo haberte concebido; para mí vale la pena porque soy tu papá pero mi tarea es hacer de ti una buena persona” (todo lo anterior con acento maracucho) 😉. He tenido que aguantar mucho mis ganas de exponer la alegría que siento de tenerlos como hijos y me ha tocado guardar para mí las fotos y los videos de nuestros momentos divertidos para cuidarlos de la maldad de la gente; por lo menos yo lo haré de esa manera”.

“La excepción que estoy haciendo de publicar este video, aunque sé que no tienes acceso a redes sociales por ahora, es que más adelante si llegas a preguntarte por qué al único cumpleaños tuyo que falté mientras tuve vida fue el número 4, este video pueda responderte esa pregunta. El 2020 ha sido un año extraño para toda la humanidad y no hay transporte que pueda llevarme hasta dónde estás, aunque lo desee con el alma, pero mientras viva, espero en nombre de Dios que sea el único cumpleaños al que falte. TE AMO MUCHO, al igual que a todos tus hermanos. Eres una belleza y que nadie te eche un cuento diferente”.

En breve, Nacho tendrá otro motivo para celebrar, pues se convertirá en padre por quinta ocasión y será la primera vez que reciba a una niña. El cantante confirmó hace unos días que él y su novia están en la dulce espera de una bebé. ¡La familia crece!

