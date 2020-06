Del mismo modo, explicó que sus opiniones sobre su país, Venezuela, no tienen ningún fin político y por pidió que en ese sentido también dejen de hablar de él. El cantante aclaró que muchos que se dicen llamar creyentes son lo que se llenan la boca señalándolo por todo.

“Igual queremos ser los más creyentes en un Dios que exige amarnos los unos a los otros, una vaina absurda. Ustedes agárrense de dónde quieran, que soy arrogante, que no soy humilde, que no me interesa la humildad, quiero que sepan que me queda la tranquilidad de que por lo menos no soy un delincuente. ¡Déjenme ser!, bendiciones”, concluyó.

©@millemelany Melany Mille, periodista venezolana, espera una niña de Nacho Mendoza

El artista se encuentra actualmente en Isla Margarita y desde allí se animó a expresar todo lo que tiene guardado desde hace un buen tiempo, ya que, como él mismo dice, está harto de tantas ofensas hacia su persona.

Lo cierto es que Nacho Mendoza y su novia, Melany Mille, están emocionados porque pronto llegará su primer bebé en común, una niña que el cantante espera feliz. Ambos confirmaron la noticia luego de que un par de fotografías salieran a la luz y revelaran que la reportera venezolana tenía una pancita que delataba un embarazo avanzado.

